Бой Майка Тайсона и Роя Джонса закончился вничью

Выставочный боксерский поединок между Майком Тайсоном и Роем Джонсом - младшим завершился вничью.

Выставочный боксерский поединок между Майком Тайсоном и Роем Джонсом - младшим завершился вничью.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, бой бывших абсолютных чемпионов мира прошел в Лос-Анджелесе на арене "Стейплс-центр".

Тайсон заработает за бой 10 млн долларов США, Джонс - 3 млн долларов США. Также оба спортсмена получат проценты от продажи платных трансляций.

Легенды мирового бокса вернулись на ринг в возрасте после 50 лет. Тайсону 54 года, Джонсу - 51 год, первый завершил карьеру в 2005 году после серии из двух поражений, второй провел последний поединок в 2018 году и выиграл 12 из 13 предыдущих боев.

Нынешний поединок носил характер выставочного и по регламенту состоял из восьми раундов по две минуты, а боксеры вышли на ринг не в привычных для современного бокса 10-унцевых перчатках, а 12-унцевых, а также без защитных шлемов. Официального судейства поединка не велось, но руководство Всемирного боксерского совета (WBC), которое изготовило для победителя специальный пояс WBC Frontline Battle Belt, организовало неофициальное судейство - подсчет очков вели бывшие чемпионы мира по версии этой организации Кристи Мартин, Винни Пациенца и Чед Доусон, которые и определяли победителя.

Результат этого поединка не будет внесен в официальную статистику боксеров. Тайсон провел 58 поединков, одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел шесть поражений. Становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, владельцем поясов WBC, Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).