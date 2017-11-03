Азербайджанский тхэквондист стал чемпионом Европы

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана завоевала первую медаль на проходящем в кипрском городе Ларнака чемпионате Европы по тхэквондо среди юниоров.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории 45 кг Бахруз Гулузаде поднялся на верхнюю ступень почетного пьедестала. Он последовательно отстранил от соревнования представителей Бельгии (28:17), Великобритании (14:9), России (11:3) и Грузии (10:10 – золотое очко). В финальной встрече Гулузаде одолел россиянина Дмитрия Шишко и стал чемпионом Европы. Юный тхэквондист завоевал золотую медаль и на организованном во Франции в 2015 году чемпионате Европы среди юниоров.

Отметим, что на 21 по счету континентальном первенстве молодежная сборная Азербайджана под руководством главного тренера Мамеда Абдуллаева и старшего тренера Захида Мамедова отправилась в составе 18 человек (10 юношей, 8 девушек).