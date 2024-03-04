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Азербайджанский шахматист встретится с россиянином в первом туре турнира претендентов в Торонто

Азербайджанский шахматист встретится с россиянином в первом туре турнира претендентов в Торонто Состоялась ​​жеребьевка турнира претендентов по шахматам, который пройдет в канадском Торонто.
Индивидуальные
4 марта 2024 г. 15:21
Азербайджанский шахматист встретится с россиянином в первом туре турнира претендентов в Торонто

Состоялась ​​жеребьевка турнира претендентов по шахматам, который пройдет в канадском Торонто.

Как сообщает Report, представитель Азербайджана Ниджат Абасов в первом туре встретится с россиянином Яном Непомнящим.

Во втором туре 28-летний гроссмейстер встретится с Фабиано Каруаной из США, в третьем - с другим американским шахматистом Хикару Накамурой, в четвертом - с французом Алирезой Фирузджа, в пятом - с Доммараджу Гукешем из Индии, в шестом - с его соотечественником Рамешбабу Прагнанандхой, а в седьмом - с еще одним индийцем Сантошем Видитом.

В том же порядке азербайджанский шахматист проведет матчи во втором круге в 8-14 турах.

Турнир претендентов пройдет со 2 по 25 апреля.

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Версия на азербайджанском языке İddiaçılar Turnirinin püşkü atılıb, Nicat Abasov ilk turda rusiyalı şahmatçı ilə üz-üzə gələcək

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