Азербайджанский легкоатлет посвятил свою победу в Германии шехидам

Азербайджанский легкоатлет Назим Бабаев завоевал серебряную медаль на турнире World Indoor Tour (Gold Level) в городе Карлсруэ (Германия).

Азербайджанский легкоатлет Назим Бабаев завоевал серебряную медаль на турнире World Indoor Tour (Gold Level) в городе Карлсруэ (Германия).

Как передает Report, в тройном прыжке спортсмен показал результат 16,76 метров.

Поднявшийся на вторую ступень пьедестала почета Н.Бабаев держал в руках бумагу с числом погибших в Отечественной войне военнослужащих, а также именами Национальных героев Мубариза Ибрагимова и Полада Гашимова, показывая, что посвящает победу им.

Первое место в турнире заняли грек Андреас Пантазис (16,79 м), немец Макс Хесс стал третьим – 16,71 м.