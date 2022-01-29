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Азербайджанский легкоатлет посвятил свою победу в Германии шехидам

Азербайджанский легкоатлет посвятил свою победу в Германии шехидам Азербайджанский легкоатлет Назим Бабаев завоевал серебряную медаль на турнире World Indoor Tour (Gold Level) в городе Карлсруэ (Германия).
Индивидуальные
29 января 2022 г. 10:22
Азербайджанский легкоатлет посвятил свою победу в Германии шехидам

Азербайджанский легкоатлет Назим Бабаев завоевал серебряную медаль на турнире World Indoor Tour (Gold Level) в городе Карлсруэ (Германия).

Как передает Report, в тройном прыжке спортсмен показал результат 16,76 метров.

Поднявшийся на вторую ступень пьедестала почета Н.Бабаев держал в руках бумагу с числом погибших в Отечественной войне военнослужащих, а также именами Национальных героев Мубариза Ибрагимова и Полада Гашимова, показывая, что посвящает победу им.

Первое место в турнире заняли грек Андреас Пантазис (16,79 м), немец Макс Хесс стал третьим – 16,71 м.

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Версия на азербайджанском языке Almaniyada medal qazanan Azərbaycan atleti qələbəsini şəhidlərə həsr edib

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