Азербайджанский гроссмейстер сыграл вничью в третьем туре турнира претендентов

Азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов и американец Хикару Накамура сыграли вничью в партии третьего тура турнира претендентов по шахматам.

Азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов и американец Хикару Накамура сыграли вничью в партии третьего тура турнира претендентов по шахматам.

Как передает Report , соревнования проходят в канадском Торонто.

Также в третьем туре сыграли вничью россиянин Ян Непомнящий и представитель Индии Доммараджу Гукеш, представитель Франции Алиреза Фируджа и Фабиано Каруана из США. Индиец Рамешбабу Прагнанандха черными фигурами победил соотечественника Гуджрати Видит.

После трех туров Непомнящий, Гукеш и Каруана набрали по 2 очка, Видит и Прагнанандха - по 1,5 очка, Накамура, Фируджа и Абасов - по 1.

В четвертом туре Н.Абасов сыграет с А.Фируджей, Непомнящий - с Видитом, Каруана - с Гукешем,а Прагнанандха - с Накамурой.