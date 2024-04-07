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Азербайджанский гроссмейстер сыграл вничью в третьем туре турнира претендентов

Азербайджанский гроссмейстер сыграл вничью в третьем туре турнира претендентов Азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов и американец Хикару Накамура сыграли вничью в партии третьего тура турнира претендентов по шахматам.
Индивидуальные
7 апреля 2024 г. 04:48
Азербайджанский гроссмейстер сыграл вничью в третьем туре турнира претендентов

Азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов и американец Хикару Накамура сыграли вничью в партии третьего тура турнира претендентов по шахматам.

Как передает Report, соревнования проходят в канадском Торонто.

Также в третьем туре сыграли вничью россиянин Ян Непомнящий и представитель Индии Доммараджу Гукеш, представитель Франции Алиреза Фируджа и Фабиано Каруана из США. Индиец Рамешбабу Прагнанандха черными фигурами победил соотечественника Гуджрати Видит.

После трех туров Непомнящий, Гукеш и Каруана набрали по 2 очка, Видит и Прагнанандха - по 1,5 очка, Накамура, Фируджа и Абасов - по 1.

В четвертом туре Н.Абасов сыграет с А.Фируджей, Непомнящий - с Видитом, Каруана - с Гукешем,а Прагнанандха - с Накамурой.

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