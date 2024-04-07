Азербайджанский гроссмейстер сыграл вничью в третьем туре турнира претендентов

Азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов и американец Хикару Накамура сыграли вничью в партии третьего тура турнира претендентов по шахматам.
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Также в третьем туре сыграли вничью россиянин Ян Непомнящий и представитель Индии Доммараджу Гукеш, представитель Франции Алиреза Фируджа и Фабиано Каруана из США. Индиец Рамешбабу Прагнанандха черными фигурами победил соотечественника Гуджрати Видит.
После трех туров Непомнящий, Гукеш и Каруана набрали по 2 очка, Видит и Прагнанандха - по 1,5 очка, Накамура, Фируджа и Абасов - по 1.
В четвертом туре Н.Абасов сыграет с А.Фируджей, Непомнящий - с Видитом, Каруана - с Гукешем,а Прагнанандха - с Накамурой.