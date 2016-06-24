Азербайджанский дзюдоист-ветеран стал чемпионом Европы

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ В хорватском городе Пореч начался чемпионат Европы по дзюдо среди ветеранов.

Как сообщает Report, сборная Азербайджана в 1-й день соревнований завоевала 1 золотую медаль.

Фархад Раджабли в весовой категории 90 кг в первой встрече одержал победу над россиянином Виктором Никитином, затем одолел француза Эрве Пийо и Мануэля Пажароя, а в финале обыграл украинца Игоря Книша и вышел на высшую ступень почетного пьедестала.

Отметим, что в первый день соревнований азербайджанский дзюдоист Тариэль Мамедов (60 кг) занял 5-е место, а Мубариз Панахов (100 кг) - 7-е место.