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    Азербайджанский дзюдоист-ветеран стал чемпионом Европы

    Мубариз Панахов занял 7-е место

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ В хорватском городе Пореч начался чемпионат Европы по дзюдо среди ветеранов.

    Как сообщает Report, сборная Азербайджана в 1-й день соревнований завоевала 1 золотую медаль. 

    Фархад Раджабли в весовой категории 90 кг в первой встрече одержал победу над россиянином Виктором Никитином, затем одолел француза Эрве Пийо и Мануэля Пажароя, а в финале обыграл украинца Игоря Книша и вышел на высшую ступень почетного пьедестала.

    Отметим, что в первый день соревнований азербайджанский дзюдоист Тариэль Мамедов (60 кг) занял 5-е место, а Мубариз Панахов (100 кг) - 7-е место.

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