 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджанский дзюдоист победил армянского спортсмена

    В полуфинале он встретится с представителем Германии© Foto: Judo.az

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанский дзюдоист Рустам Оруджев завоевал путевку в 1/4 финала турнира Большого шлема в Дюссельдорфе, Германия.

    Как сообщает Report, 27-летний спортсмен в весовой категории 73 кг победил австралийца Джейка Бенстеда в 1/16 финала и таджикского спортсмена Бахруза Ходжазода в 1/8 финала.

    Р.Оруджев в 1/4 финала встретился с армянином Фердинандом Карапетяном. Встреча завершилась победой азербайджанского дзюдоиста. Р.Оруджев победил по правилу "золотого очка".

    В полуфинале он встретится с представителем Германии Игорем Вандтке.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi