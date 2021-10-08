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Азербайджанский борец стал чемпионом мира

Азербайджанский борец стал чемпионом мира Азербайджанский борец греко-римского стиля Рафиг Гусейнов вышел в финал чемпионата мира в Осло, Норвегия.
Индивидуальные
8 октября 2021 г. 22:38
Азербайджанский борец стал чемпионом мира
Рафиг Гусейнов

Азербайджанский борец греко-римского стиля Рафиг Гусейнов вышел в финал чемпионата мира в Осло, Норвегия.

Как сообщает Report, атлет в весовой категории до 82 кг победив в решающем поединке турецкого представителя Бурхана Акбудака со счетом 2:1, впервые в своей карьере стал чемпионом мира.

Другие наши борцы Санан Сулейманов стал вторым, а Эльданиз Азизли занял третье место.

77 кг. Финал. Санан Сулейманов уступил Роману Власову (Россия) - 1:2, завоевав серебро.

55 кг. Схватка за бронзу. Эльданиз Азизли одержал победу над Экремом Озтюрком (Турция) - 5:2.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan güləşçisi karyerasında ilk dəfə dünya çempionu olub

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