Азербайджанский борец стал чемпионом мира

Азербайджанский борец греко-римского стиля Рафиг Гусейнов вышел в финал чемпионата мира в Осло, Норвегия.

Азербайджанский борец греко-римского стиля Рафиг Гусейнов вышел в финал чемпионата мира в Осло, Норвегия.

Как сообщает Report, атлет в весовой категории до 82 кг победив в решающем поединке турецкого представителя Бурхана Акбудака со счетом 2:1, впервые в своей карьере стал чемпионом мира.

Другие наши борцы Санан Сулейманов стал вторым, а Эльданиз Азизли занял третье место.

77 кг. Финал. Санан Сулейманов уступил Роману Власову (Россия) - 1:2, завоевав серебро.

55 кг. Схватка за бронзу. Эльданиз Азизли одержал победу над Экремом Озтюрком (Турция) - 5:2.