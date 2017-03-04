Азербайджанский атлет вышел в финал чемпионата Европы

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Азербайджанский атлет Хайле Ибрагимов вышел в финал чемпионата Европы в закрытом помещении в Белграде (Сербия).

Как сообщает Report, 27-летний спортсмен завоевал путевку в финальный раунд в беге на 3000 м.

С результатом 7 минут 57,74 секунды он был первым в полуфинале в своей подгруппе. Вместе с Ибрагимовым в новой этап вышли Арас Кара (Турция, 7:58,61), Рихард Рингер (Германия, 7:58,77), Адель Мехаал (Испания, 7:58,94) и Еманеберхан Криппа (Италия, 7:59,76).

В другом полуфинале путевку в финал завоевали Йонас Леандерсон (Швеция, 7:54,93), Маруан Разине (Италия, 7:55,17),Хенрик Ингебригтсен (Норвегия, 7:55,26), Карлос Майо (Испания, 7:55,58), Али Кайа (Турция, 7:56,36), Андреас Войта (Австрия, 7:56,52) и Рамазан Оздемир (Турция, 7:59,35).

Представитель Азербайджана после полуфинала заявил официальному сайту турнира: "Это был всего лишь первый этап. Мой забег получился хорошим. Но я сохранил энергию на решающую стадию".

Отметим, что финальный этап начнется 5 марта в 19:55 по бакинскому времени.