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Чемпион UFC пожертвовал 100 тыс. долларов пострадавшим от наводнений в Бразилии

Чемпион UFC пожертвовал 100 тыс. долларов пострадавшим от наводнений в Бразилии
Индивидуальные
8 мая 2024 г. 20:36
Чемпион UFC пожертвовал 100 тыс. долларов пострадавшим от наводнений в Бразилии

Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра пожертвовал 100 тыс. долларов США пострадавшим от наводнений на юге Бразилии.

Как сообщает Report, об этом Перейра сказал MMA HOJE.

Бразильский профессиональный боец заявил о готовности пожертвовать еще 20 тыс. долларов жителям своей страны, нуждающимся в помощи из-за дождей и наводнений.

"Я передал 100 тыс. долларов на продовольствие для нуждающихся людей здесь, в Бразилии. Теперь собираюсь пожертвовать еще 20 тыс. долларов югу в связи с произошедшей трагедией. Я делаю все, что в моих силах", - приводит слова Перейры MMA HOJE.

Отметим, что сильные дожди обрушились на южные штаты Бразилии с начала прошлой недели. По меньшей мере 95 человек погибли из-за наводнений в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул.

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Версия на азербайджанском языке UFC çempionu Braziliyada daşqın qurbanlarına 100 min dollar bağışlayıb

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