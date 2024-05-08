Чемпион UFC пожертвовал 100 тыс. долларов пострадавшим от наводнений в Бразилии

Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра пожертвовал 100 тыс. долларов США пострадавшим от наводнений на юге Бразилии.

Как сообщает Report, об этом Перейра сказал MMA HOJE.

Бразильский профессиональный боец заявил о готовности пожертвовать еще 20 тыс. долларов жителям своей страны, нуждающимся в помощи из-за дождей и наводнений.

"Я передал 100 тыс. долларов на продовольствие для нуждающихся людей здесь, в Бразилии. Теперь собираюсь пожертвовать еще 20 тыс. долларов югу в связи с произошедшей трагедией. Я делаю все, что в моих силах", - приводит слова Перейры MMA HOJE.

Отметим, что сильные дожди обрушились на южные штаты Бразилии с начала прошлой недели. По меньшей мере 95 человек погибли из-за наводнений в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул.