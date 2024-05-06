Баку признан ”Cпортивной столицей" мира

Федерация спортивных европейских столиц и городов (ACES) избрала Баку "Спортивной столицей" мира на 2026 год.

Федерация спортивных европейских столиц и городов (ACES) присвоила Баку статус "Спортивной столицей" мира на 2026 год.

Как сообщает Report, об этом говорится в официальном письме, адресованном сегодня международной организацией Азербайджану.

Укрепление здоровья населения, соответствующая высоким стандартам спортивная инфраструктура и образцовая деятельность по пропаганде спорта в Азербайджане были высоко оценены.

Отметим, что в конце следующего года в Европарламенте планируется провести официальную презентацию города Баку в качестве "Спортивной столицы" мира.