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Баку признан ”Cпортивной столицей" мира

Баку признан ”Cпортивной столицей" мира Федерация спортивных европейских столиц и городов (ACES) избрала Баку "Спортивной столицей" мира на 2026 год.
Индивидуальные
6 мая 2024 г. 17:36
Баку признан ”Cпортивной столицей мира

Федерация спортивных европейских столиц и городов (ACES) присвоила Баку статус "Спортивной столицей" мира на 2026 год.

Как сообщает Report, об этом говорится в официальном письме, адресованном сегодня международной организацией Азербайджану.

Укрепление здоровья населения, соответствующая высоким стандартам спортивная инфраструктура и образцовая деятельность по пропаганде спорта в Азербайджане были высоко оценены.

Отметим, что в конце следующего года в Европарламенте планируется провести официальную презентацию города Баку в качестве "Спортивной столицы" мира.

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