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Сборная Азербайджана по дзюдо стала первой на Кубке Европы в Гёйгёле

Сборная Азербайджана по дзюдо стала первой на Кубке Европы в Гёйгёле В Гёйгёле подведены итоги Кубка Европы по дзюдо среди юниоров.
Индивидуальные
5 мая 2024 г. 18:20
Сборная Азербайджана по дзюдо стала первой на Кубке Европы в Гёйгёле

В Гёйгёле подведены итоги Кубка Европы по дзюдо среди юниоров.

Как сообщает Report, сборная Азербайджана завоевала на турнире 14 медалей, что сделало ее первой в командном зачете.

Наши дзюдоисты взяли 4 золотые, 1 серебряную и 9 бронзовых медалей.

Вышедшие сегодня на татами члены сборной Мехти Аббасов (81 кг) и Субхан Ахундов (+90 кг) удостоились золотых медалей, Джасур Ибадлы (81 кг) и Гусейн Эйвазлы (90 кг) стали бронзовыми призерами.

По итогам турнира второе место в общекомандном зачете заняла Франция (2-4-4), третье - Турция (1-3-0).

Отметим, что в турнире приняли участие 323 дзюдоиста из 14 стран.

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Версия на азербайджанском языке Göygöldə Avropa Kuboku başa çatıb, Azərbaycan millisi birinci olub

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