Сборная Азербайджана по дзюдо стала первой на Кубке Европы в Гёйгёле

В Гёйгёле подведены итоги Кубка Европы по дзюдо среди юниоров.

В Гёйгёле подведены итоги Кубка Европы по дзюдо среди юниоров.

Как сообщает Report , сборная Азербайджана завоевала на турнире 14 медалей, что сделало ее первой в командном зачете.

Наши дзюдоисты взяли 4 золотые, 1 серебряную и 9 бронзовых медалей.

Вышедшие сегодня на татами члены сборной Мехти Аббасов (81 кг) и Субхан Ахундов (+90 кг) удостоились золотых медалей, Джасур Ибадлы (81 кг) и Гусейн Эйвазлы (90 кг) стали бронзовыми призерами.

По итогам турнира второе место в общекомандном зачете заняла Франция (2-4-4), третье - Турция (1-3-0).

Отметим, что в турнире приняли участие 323 дзюдоиста из 14 стран.