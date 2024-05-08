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Азербайджанские спортсмены примут участие в чемпионате Европы по настольному теннису

Азербайджанские спортсмены примут участие в чемпионате Европы по настольному теннису Юные азербайджанские теннисисты примут участие в чемпионате Европы, который пройдет в столице Румынии Бухаресте.
Индивидуальные
8 мая 2024 г. 21:50
Азербайджанские спортсмены примут участие в чемпионате Европы по настольному теннису

Юные азербайджанские теннисисты примут участие в чемпионате Европы, который пройдет в столице Румынии Бухаресте.

Как передает Report, об этом сообщили в Федерации настольного тенниса Азербайджана.

Спортсмены продолжают готовиться к важному соревнованию. В преддверии турнира они отправятся на сборы в Шанхай.

Сборная в составе Онура Гулузаде, Шакира Гадироав, Ягмур Мамедли и Бану Байталлы с 9 по 17 мая будут на сборах в Шанхайском центре настольного тенниса под руководством тренеров Михаила Тимофеева и Эльнура Хидаятзаде.

Отметим, что чемпионат Европы стартует 22 мая.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın yeniyetmə stolüstü tennisçiləri Avropa birinciliyində iştirak edəcək

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