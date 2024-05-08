Азербайджанские спортсмены примут участие в чемпионате Европы по настольному теннису

Юные азербайджанские теннисисты примут участие в чемпионате Европы, который пройдет в столице Румынии Бухаресте.

Юные азербайджанские теннисисты примут участие в чемпионате Европы, который пройдет в столице Румынии Бухаресте.

Как передает Report , об этом сообщили в Федерации настольного тенниса Азербайджана.

Спортсмены продолжают готовиться к важному соревнованию. В преддверии турнира они отправятся на сборы в Шанхай.

Сборная в составе Онура Гулузаде, Шакира Гадироав, Ягмур Мамедли и Бану Байталлы с 9 по 17 мая будут на сборах в Шанхайском центре настольного тенниса под руководством тренеров Михаила Тимофеева и Эльнура Хидаятзаде.

Отметим, что чемпионат Европы стартует 22 мая.