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Ахмед Альпаран Тунга: Постараемся вывести Азербайджан в десятку лучших по керлингу

Ахмед Альпаран Тунга: Постараемся вывести Азербайджан в десятку лучших по керлингу Тренер по керлингу Ахмед Альпаран Тунга намерен развить данный вид спорта в Азербайджане и вывести страну в десятку лучших в мировом рейтинге.
Индивидуальные
8 мая 2024 г. 13:03
Ахмед Альпаран Тунга: Постараемся вывести Азербайджан в десятку лучших по керлингу

Тренер по керлингу Ахмед Альпаран Тунга намерен развить данный вид спорта в Азербайджане и вывести страну в десятку лучших в мировом рейтинге.

Как сообщает Report, об этом он заявил журналистам на брифинге в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева.

По словам турецкого тренера, данный вид спорта в Турции начал развиваться в 2011 году, и страна уже в десятке лучших по керлингу.

"В Азербайджане виды спорта на льду только начали развиваться, поэтому первое время тренировки по керлингу будут сложными, однако, считаю, что отношения между федерациями упростят данный процесс", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Ahmed Alpərən Tunqa: Azərbaycanın körlinqdə ilk "onluq"da olmasına çalışacağıq

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