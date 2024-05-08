Ахмед Альпаран Тунга: Постараемся вывести Азербайджан в десятку лучших по керлингу

Тренер по керлингу Ахмед Альпаран Тунга намерен развить данный вид спорта в Азербайджане и вывести страну в десятку лучших в мировом рейтинге.

Тренер по керлингу Ахмед Альпаран Тунга намерен развить данный вид спорта в Азербайджане и вывести страну в десятку лучших в мировом рейтинге.

Как сообщает Report, об этом он заявил журналистам на брифинге в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева.

По словам турецкого тренера, данный вид спорта в Турции начал развиваться в 2011 году, и страна уже в десятке лучших по керлингу.

"В Азербайджане виды спорта на льду только начали развиваться, поэтому первое время тренировки по керлингу будут сложными, однако, считаю, что отношения между федерациями упростят данный процесс", - отметил он.