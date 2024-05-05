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Золотой призер "Бакинского марафона - 2024": Я победил ветер, как и гласит девиз забега

Золотой призер "Бакинского марафона - 2024": Я победил ветер, как и гласит девиз забега Представитель Турции Ахмет Алканоглу, финишировавший первым в забеге "Бакинский марафон - 2024", заявил, что победил ветер, как и гласит девиз соревнования.
Индивидуальные
5 мая 2024 г. 18:30
Золотой призер Бакинского марафона - 2024: Я победил ветер, как и гласит девиз забега

Представитель Турции Ахмет Алканоглу, финишировавший первым в забеге "Бакинский марафон - 2024", заявил, что победил ветер, как и гласит девиз соревнования.

Как передает Report, спортсмен отметил, что бегать в ветреную погоду сложно.

"Я достиг финиша за 1 час 6 минут. Это не первый марафон, который я выигрываю. Раньше я занимал первое место и в других аналогичных соревнованиях, занимаюсь бегом уже 12 лет", - добавил он.

Отметим, что в соревнованиях среди мужчин первым к финишу пришел представитель Турции Ахмет Алканоглу, затем финишировал украинец Богдан Семенович, первую тройку лидеров замкнул Исмаил Ссеньянге из Уганды.

В забеге женщин победительницей, как и в прошлом году, стала украинка Наталья Симонович, Анна Юсупова из Азербайджана стала второй, Нелли Гаитова из Казахстана — третьей.

"Бакинский марафон – 2024", проводимый уже в седьмой раз, был организован по инициативе Фонда Гейдара Алиева. В соревновании приняли участие более 18 тыс. человек.

Забег прошел под девизом "Победи ветер". Помимо граждан Азербайджана, среди участников есть также иностранцы, в том числе проживающие и работающие в нашей стране. Это граждане Германии, Китая, Франции, Грузии, Индии, Ирака, Ирана, Италии, Канады, Казахстана, Пакистана, России, Сирии, Турции, Украины и других государств.

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Версия на азербайджанском языке "Bakı Marafonu 2024"ün qalibi: Yarışın adına uyğun olaraq küləyə qalib gəldim

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