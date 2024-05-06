Фарид Гаибов принял чемпионку Европы по шахматам Ульвию Фаталиеву

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял азербайджанскую шахматистку Ульвию Фаталиеву, завоевавшую золотую медаль на индивидуальном чемпионате Европы среди женщин.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял азербайджанскую шахматистку Ульвию Фаталиеву, завоевавшую золотую медаль на индивидуальном чемпионате Европы среди женщин.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ведомства, министр поздравил чемпионку и выразил уверенность в том, что ее победа внесет вклад в развитие шахматного спорта в Азербайджане.

Фаталиева в свою очередь поблагодарила за оказанное внимание.

На встрече также присутствовали заместитель министра Мариана Василева, президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов, вице-президент Фаиг Гасанов и тренер Евгений Томашевский.

Отметим, что Ульвия Фаталиева стала первой азербайджанской шахматистской, завоевавшей титул чемпионки Европы. 27-летний гроссмейстер опередила всех своих соперников на соревнованиях, проходивших в греческом Родосе.