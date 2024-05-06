О нас

Британский пилот Формулы-1 Норрис одержал на Гран-при Майами первую победу в карьере

Британский пилот Формулы-1 Норрис одержал на Гран-при Майами первую победу в карьере Британский пилот команды "Макларен" Ландо Норрис стал победителем шестого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 - Гран-при Майами.
Индивидуальные
6 мая 2024 г. 02:54
Британский пилот Формулы-1 Норрис одержал на Гран-при Майами первую победу в карьере

Британский пилот команды "Макларен" Ландо Норрис стал победителем шестого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 - Гран-при Майами.

Как сообщает Report, вторым к финишу пришел нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл". Третье место занял монегаск Шарль Леклер из "Феррари". Норрис впервые в карьере стал победителем этапа Формулы-1. Ранее британец не поднимался выше второго места.

В личном зачете лидерство сохраняет Ферстаппен, набравший 136 очков. Второе место занимает его партнер по команде мексиканец Серхио Перес (101), третьим идет Леклер (98). В Кубке конструкторов лидерство сохраняет "Ред Булл" (237), второе место занимает "Феррари" (189), третье - "Макларен" (124).

Пилот "Хааса" немец Нико Хюлькенберг установил антирекорд по числу проведенных гонок без побед. Гран-при Майами стал для немца 209-м стартом без первого места. Предыдущий антирекорд (208 гонок) принадлежал итальянцу Андреа Де Чезарису.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Norris “Formula 1” Mayami Qran-prisinin birincisi olaraq karyerasında ilk qələbəsini qazanıb

Экслюзивные новости

Шарифов: Правительство может привлечь средства в АБР для железнодорожной инфраструктуры 
Шарифов: Правительство может привлечь средства в АБР для железнодорожной инфраструктуры 
4 мая 2024 г. 18:42
Советник АБР: Переход на  чистую энергетику - хороший бизнес
Советник АБР: Переход на  чистую энергетику - хороший бизнес
4 мая 2024 г. 15:32
Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе
Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе
4 мая 2024 г. 13:28
В Азербайджане могут рассмотреть вопрос об учреждении Дня матери
В Азербайджане могут рассмотреть вопрос об учреждении "Дня матери"
3 мая 2024 г. 12:30
Копман: В ЕК приветствуют последние договоренности между Азербайджаном и Арменией
Копман: В ЕК приветствуют последние договоренности между Азербайджаном и Арменией
3 мая 2024 г. 12:16
Путешественница из Норвегии: Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - шаг к примирению
Путешественница из Норвегии: Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - шаг к примирению
2 мая 2024 г. 17:49
Названа дата возвращения жителей в джебраильское село Хоровлу
Названа дата возвращения жителей в джебраильское село Хоровлу
2 мая 2024 г. 13:36
Моратинос: Азербайджану и Армении следует начать новую страницу общей истории
Моратинос: Азербайджану и Армении следует начать новую страницу общей истории
1 мая 2024 г. 17:12
Политолог: Казахстан заинтересован в продвижении мира и стабильности на Южном Кавказе
Политолог: Казахстан заинтересован в продвижении мира и стабильности на Южном Кавказе
30 апреля 2024 г. 10:05
Эксперт: Нефтедобывающие страны демонстрируют приверженность устойчивости, принимая у себя COP
Эксперт: Нефтедобывающие страны демонстрируют приверженность устойчивости, принимая у себя COP
29 апреля 2024 г. 14:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi