Британский пилот Формулы-1 Норрис одержал на Гран-при Майами первую победу в карьере

Британский пилот команды "Макларен" Ландо Норрис стал победителем шестого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 - Гран-при Майами.

Британский пилот команды "Макларен" Ландо Норрис стал победителем шестого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 - Гран-при Майами.

Как сообщает Report , вторым к финишу пришел нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл". Третье место занял монегаск Шарль Леклер из "Феррари". Норрис впервые в карьере стал победителем этапа Формулы-1. Ранее британец не поднимался выше второго места.

В личном зачете лидерство сохраняет Ферстаппен, набравший 136 очков. Второе место занимает его партнер по команде мексиканец Серхио Перес (101), третьим идет Леклер (98). В Кубке конструкторов лидерство сохраняет "Ред Булл" (237), второе место занимает "Феррари" (189), третье - "Макларен" (124).

Пилот "Хааса" немец Нико Хюлькенберг установил антирекорд по числу проведенных гонок без побед. Гран-при Майами стал для немца 209-м стартом без первого места. Предыдущий антирекорд (208 гонок) принадлежал итальянцу Андреа Де Чезарису.