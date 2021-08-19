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Азербайджанские паралимпийцы отправились в Токио

Азербайджанские паралимпийцы отправились в Токио Паралимпийская команда Азербайджана отправилась на летние Паралимпийские игры в Токио.
Индивидуальные
19 августа 2021 г. 20:35
Азербайджанские паралимпийцы отправились в Токио

Паралимпийская команда Азербайджана отправилась на летние Паралимпийские игры в Токио.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев спортсменов провожали начальник отдела спорта Министерства молодежи и спорта Фарид Мансуров, президент Национального паралимпийского комитета Ильгар Рагимов, начальник Главного управления молодежи и спорта города Баку Рагиф Аббасов, участники Отечественной войны, ветераны и представители спортивной общественности.

Паралимпиада пройдет с 24 августа по 5 сентября. 36 азербайджанских спортсменов будут бороться в 9 видах спорта.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's Paralympic athletes leave for Tokyo
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan paralimpiyaçıları Tokioya yola düşüb

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