Азербайджанские паралимпийцы отправились в Токио

Паралимпийская команда Азербайджана отправилась на летние Паралимпийские игры в Токио.

Паралимпийская команда Азербайджана отправилась на летние Паралимпийские игры в Токио.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев спортсменов провожали начальник отдела спорта Министерства молодежи и спорта Фарид Мансуров, президент Национального паралимпийского комитета Ильгар Рагимов, начальник Главного управления молодежи и спорта города Баку Рагиф Аббасов, участники Отечественной войны, ветераны и представители спортивной общественности.

Паралимпиада пройдет с 24 августа по 5 сентября. 36 азербайджанских спортсменов будут бороться в 9 видах спорта.