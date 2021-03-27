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Азербайджанские грации завоевали серебро на Кубке мира

Азербайджанские грации завоевали серебро на Кубке мира Сборная Азербайджана по групповым упражнениям завоевала серебряную медаль на Кубке мира по художественной гимнастике в Софии.
Индивидуальные
27 марта 2021 г. 23:43
Азербайджанские грации завоевали серебро на Кубке мира

Сборная Азербайджана по групповым упражнениям завоевала серебряную медаль на Кубке мира по художественной гимнастике в Софии.

Как передает Report, коллектив в составе Зейнаб Гумматовой, Ляман Алимурадовой, Елизаветы Лузан, Марьям Сафаровой и Дарьи Сорокиной во второй день соревнования исполнил композицию с тремя обручами и двумя парами булав, получив за нее оценку 33.500, что позволило занять второе место в абсолютном первенстве с общим результатом 70.950.

Наша команда обошла в итоговом протоколе Японию, Россию, Германию. А первое место заняли болгарки.

Завтра, 28 марта группе предстоят два финала: с пятью мячами, а также тремя обручами и двумя парами булав.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGimnastlarımız Dünya Kubokunda gümüş medal qazandı

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