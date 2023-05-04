Азербайджанские гимнастки завоевали четыре медали на международном турнире в Португалии

На международном турнире по художественной гимнастике в португальском городе Портимао члены сборной Азербайджана завоевали еще четыре медали.

На международном турнире по художественной гимнастике в португальском городе Портимао члены сборной Азербайджана завоевали еще четыре медали.

Как сообщает Report , гимнастка Шамс Агагусейнова завоевала бронзовую медаль в упражнениях с мячом.

Молодежная команда в составе Говхар Ибрагимовой, Сакиныханым Исмаилзаде, Медины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыговой, Захры Джафаровой в многоборье и упражнениях со скакалками и мячами также была удостоена бронзовой медали.

Отметим, что ранее Шамс Агагусейнова и Нурай Ахмедзаде завоевали бронзовые медали в командном зачете среди молодежи.