Азербайджанские гимнастки завоевали четыре медали на международном турнире в Португалии

На международном турнире по художественной гимнастике в португальском городе Портимао члены сборной Азербайджана завоевали еще четыре медали.
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Молодежная команда в составе Говхар Ибрагимовой, Сакиныханым Исмаилзаде, Медины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыговой, Захры Джафаровой в многоборье и упражнениях со скакалками и мячами также была удостоена бронзовой медали.
Отметим, что ранее Шамс Агагусейнова и Нурай Ахмедзаде завоевали бронзовые медали в командном зачете среди молодежи.