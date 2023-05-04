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Азербайджанские гимнастки завоевали четыре медали на международном турнире в Португалии

Азербайджанские гимнастки завоевали четыре медали на международном турнире в Португалии На международном турнире по художественной гимнастике в португальском городе Портимао члены сборной Азербайджана завоевали еще четыре медали.
Индивидуальные
4 мая 2023 г. 17:39
Азербайджанские гимнастки завоевали четыре медали на международном турнире в Португалии

На международном турнире по художественной гимнастике в португальском городе Портимао члены сборной Азербайджана завоевали еще четыре медали.

Как сообщает Report, гимнастка Шамс Агагусейнова завоевала бронзовую медаль в упражнениях с мячом.

Молодежная команда в составе Говхар Ибрагимовой, Сакиныханым Исмаилзаде, Медины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыговой, Захры Джафаровой в многоборье и упражнениях со скакалками и мячами также была удостоена бронзовой медали.

Отметим, что ранее Шамс Агагусейнова и Нурай Ахмедзаде завоевали бронзовые медали в командном зачете среди молодежи.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan gimnastları Portuqaliyadakı beynəlxalq turnirdə daha 4 medal qazanıblar

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