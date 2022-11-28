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Азербайджанские гимнастки успешно выступили на международном турнире The Fairy Korea

Азербайджанские гимнастки успешно выступили на международном турнире The Fairy Korea Азербайджанские гимнастки успешно выступили на международном турнире The Fairy Korea в Южной Корее.
Индивидуальные
28 ноября 2022 г. 13:31
Азербайджанские гимнастки успешно выступили на международном турнире The Fairy Korea

Азербайджанские гимнастки успешно выступили на международном турнире The Fairy Korea в Южной Корее.

Как сообщили Report в Министерстве молодежи и спорта, наша команда в составе гимнасток Наргиз Рамазановой, Фатимы Мамедзаде, Захры Пашазаде, Фидан Юсифзаде, Сакины Ибрагимбейли и Лейлы Алиевой завоевала золотые медали в упражнениях с 3 лентами и 2 мячами, а также в упражнениях с 5 обручами.

Лейли Агазаде завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем и булавами, серебряную медаль - в упражнениях с лентой и бронзовую - в упражнениях с мячом.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBədii gimnastlarımız “The Fairy Korea” beynəlxalq turnirində uğurla çıxış ediblər

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