​Азербайджанские дзюдоисты в первый день Кубка Океании завоевали 3 медали

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ В первый день Кубка Океании, который проходит в австралийском городе Вуллонгонг, азербайджанские дзюдоисты завоевали 3 медали.

Как сообщили Report в Федерации дзюдо Азербайджана, в соревнованиях среди женщин Аиша Гурбанлы, проиграв в финале, стала серебряным призером турнира.

Азербайджанская дзюдоистка в весовой категории 48 кг вышла в финал, обыграв соперниц из Гонконга, США и Индонезии. В решающей встрече она проиграла представительнице США Кетлин Бойс и заняла второе место.

Орудж Ализаде в весовой категории 60 кг и Фаган Гулузаде в весовой категории 73 кг завоевали бронзу.

Еще одна дзюдостка Ханым Гусейнова в поединке за бронзу проиграла спортсменке из Люксембурга Тейлор Кинг и заняла 5-е место.

Борьба Исмаила Пириева и Тарлана Керимова была безуспешной.

Отметим, что во второй день турнира в борьбу вступят еще 5 азербайджанских дзюдоистов.