Азербайджанские борцы завоевали в Стамбуле 5 медалей

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Азербайджанские борцы греко-римского стиля завоевали проходящем в Стамбуле международном рейтинговом турнире, посвященном памяти Вехби Эмре, 1 золотую, 1 серебряную и 3 бронзовых медали.

Как сообщает Report, Талех Мамедов (63 кг) выиграл во всех проведенных встречах и завоевал золото турнира. Проигравший только в финале Ислам Аббасов (87 кг) удостоился серебряной медали, бронзовые медали завоевали Сакит Гулиев (60 кг), Кямран Мамедов (67 кг) и Эльвин Мурсалиев (82 кг).

В управлении встречами страну представил судья международной категории Асиф Ширалиев.