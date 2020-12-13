Азербайджанские борцы поборются за бронзовые награды

В Белграде (Сербия) проходит личный Кубок мира по борьбе.

В Белграде (Сербия) проходит личный Кубок мира по борьбе.

Как передает Report, во второй день турнира проходят очередные схватки борцов греко-римского стиля.

На ковер вышли трое наших борцов:

60 кг. Нихат Мамедли проиграл в 1/8 финала Виктору Чобану (Молдова) - 0:7. Чобан проиграл в следующей схватке, после чего Мамедли завершил выступление.

63 кг. Талех Мамедов выиграл в 1/8 финала у Олексея Масюка (Украина) - 9:1, но в четвертьфинале проиграл Жамболату Локьяеву (Россия) - 0:2. Россиянин вышел в финал, благодаря чему открыл дорогу Мамедову побороться за бронзу через утешительные схватки.

130 кг. Бека Канделаки обыграл в квалификации Алина Чиурариу (Румыния) - 3:1, а в четвертьфинале переиграл Эдуарда Поппа (Германия) - 4:0. В полуфинале он уступил Осману Йылдырыму (Турция) - 1:9, и теперь Канделаки ждет схватка за бронзовые награды.