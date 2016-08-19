Азербайджанская тхэквондистка Фарида Азизова завершила первую встречу на Рио-2016 победой

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Представительница Азербайджана на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро тхэквондистка Фарида Азизова вышла на первую встречу.

Как сообщает Report, выступавшая в весовой категории 67 кг Ф.Азизова встретилась в 1/8 финала с американкой Пейдж Макферсон.

Хотя в первой части встречи 21-летняя спортсменка открыла счет, ее соперница прошла вперед с 3 очками.

Во второй части обе стороны завоевали по одному очку.

Проявившая активность в последней части поединка Ф.Азизова прошла в очередной этап, одержав победу со счетом 6:5.

В 1/4 финала соперницей нашей спортсменки будет Нигора Турсункулова (Узбекистан).