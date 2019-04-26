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Азербайджанская гимнастка вышла в финал кубка мира в Баку

Азербайджанская гимнастка вышла в финал кубка мира в Баку

Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова вышла в финал проходящего в Баку кубка мира по художественной гимнастике.

Как сообщает Report, выступая с мячом, Зохра получила за композицию 18 250 баллов.

С этим результатом Агамирова завоевала путевку в финал, заняв 7 место. 

Выступающая в индивидуальной программе другая азербайджанская гимнастка Вероника Гудис в упражнениях с мячом набрала 17.650, а с обручем 15.650 очков и приостановила борьбу в классификационном этапе. 

На данный момент проходят классификационные соревнования в групповых движениях. Свои силы испытывают Айна Джафарова, Симара Джафарова, Гюллю Агаларзаде, Нарын Гурбанова, Нармин Джахангирова и Сона Рахманова. 

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