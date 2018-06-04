Азербайджанцы Европы провели международное соревнование по боксу, посвященное 100-летию АДР - ФОТО

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ В Баку в Олимпийском спортивном центре "Серхедчи" прошел международный турнир по профессиональному боксу, посвященный 100-летию Азербайджанской Демократической Республики (АДР).

Как сообщили Report в Конгрессе азербайджанцев Европы (КАЕ), в соревнованиях, проходящих при организационной поддержке Магдебургского общества "Азербайджанская культура" (Германия), Всемирного комитета бокса имени Гейдара Алиева, КАЕ и Спортивного клуба "Габала", участвовали спортсмены из более 15-ти стран мира.

Соревнование началось с озвучивания Государственного гимна Азербайджана. Здесь присутствовали знаменитые азербайджанские и зарубежные спортсмены, эксперты, официальные лица.

Председатель Общества "Азербайджанская культура" (Германия), вице-президент КАЕ Яшар Нифталиев представил спортсменов из Южной Африки, Египта, Германии, Турции, Украины, Грузии, Венгрии, Азербайджана и других стран.

Спортсмены боролись за пояса по версиям "IBO-WBC" и "WBCA". В завершение состоялась презентация победителей. Международное соревнование транслировалось рядом телеканалов мира.