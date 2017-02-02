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    Азад Рагимов: Изменения в руководстве "Формулы-1" не повлияют на Азербайджан

    Мы будет работать с руководящими лицами также, как делали это ранее

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Изменения в руководстве "Формулы-1" никак не повлияют на Гран-при Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

    По его словам, для Азербайджана не имеет значения, что Берни Эккслстоуна заменил Чейз Кэри: "Мы будет работать с руководящими лицами также, как делали это ранее. У нас с ними очень хорошие отношения".

    По мнению А.Рагимова, Б.Эккслстоун обладает исключительной ролью в доведении "Формулы-1" до сегодняшнего уровня: "Однако, он продал большую часть акций другой компании и оставил себе лишь 5% акций. Нынешние акционеры предпочли не сотрудничать с ним".

    Отметим, что в этом году Гран-при Азербайджана пройдет 23-25 июня. 

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