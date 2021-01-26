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AIBA перенес дату проведения Кубка мира по боксу

AIBA перенес дату проведения Кубка мира по боксу Командный Кубок мира по боксу перенесен на 2022 год из-за пандемии коронавируса.
Индивидуальные
26 января 2021 г. 07:28
AIBA перенес дату проведения Кубка мира по боксу

Командный Кубок мира по боксу перенесен на 2022 год из-за пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации бокса (AIBA).

Изначально соревнования должны были пройти в России в октябре 2020 года. Также в сообщении отмечается, что Москва примет финальный этап турнира.

"Мы внимательно следим за ситуацией с пандемией коронавируса и находимся в контакте с врачами. Хотя у нас есть осторожный оптимизм в отношении данной ситуации, я полностью согласен с решением совета директоров перенести турнир на 2022 год, чтобы сохранить здоровье нашей боксерской семьи, это является нашим приоритетом", - сказал президент AIBA Умар Кремлев.

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Версия на азербайджанском языке AIBA Dünya Kubokunu təxirə saldı

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