Замминистра: Решение о создании нового спутника будет принято в этом году

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана проводит большую работу по созданию нового спутника.

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана проводит большую работу по созданию нового спутника.

Об этом сообщил Report заместитель министра цифрового развития и транспорта Ровшан Рустамов.

Замминистра напомнил, что Азербайджан владеет тремя спутниками Azerspace-1, Azerspace-2 и Azersky: "На этом наша миссия не заканчивается. Сейчас уточняются потребности госорганов. Главная задача - определить, что нужно стране. Мы сможем выбрать конкретный спутник после того, как будет определено точное назначение нужного нам спутника. Это может быть спутник для оборонных или гражданских нужд. Решение будет принято в этом году".

Отметим, что на орбиту запущены три азербайджанских спутника, выполняющих различные задачи.

В 2013 году на околоземную орбиту был выведен телекоммуникационный спутник Azerspace-1, в 2018 году - Azerspace-2, а в 2014 году- Azersky. Срок эксплуатации AzerSpace-1 составляет 17 лет, а Azerspace-2 – 15 лет.

Azerspace-1 и Azerspace-2 могут предоставлять услуги цифрового телерадиовещания и доступа в интернет, создавать VSAT-сети, передавать данные и обеспечивать правительственную связь. Их ареал охватывает большое количество регионов – Восточную, Центральную и Западную Африку, Европу и Среднюю Азию.

Спутник Azersky был приобретен Азербайджаном в рамках контракта между Azercosmos и французской компанией "Airbus Defence and Space". Этот спутник позволяет осуществлять дистанционное наблюдение за поверхностью Земли и обладает необходимой мощностью для получения качественных снимков на территории в 6 млн квадратных метров в течение суток.

80% доходов спутника Azerspace-1 и 98% доходов спутника Azersky формируются на внешних рынках.