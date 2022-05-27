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BP представила правительству Азербайджана документ с предложениями по декарбонизации

BP представила правительству Азербайджана документ с предложениями по декарбонизации Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана проводит большую работу по созданию нового спутника.
Энергетика
27 мая 2022 г. 15:46
BP представила правительству Азербайджана документ с предложениями по декарбонизации

Сегодня BP представила министерству энергетики документ, отражающий комплексные предложения и рекомендации по декарбонизации с целью поддержки энергетического перехода в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на совместное заявление министерства и компании.

В документе отражается информация о потенциале возобновляемых источников энергии, возможностях низкоуглеродных решений, инновационных проектах в области возобновляемой энергии, а также проектах, которые может поддержать ВР, обосновываются возможные последствия этого процесса для Азербайджана на период до 2050 года.

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов отметил, что документ предоставляет прогрессивные решения для достижения намерения Азербайджана построить энергосистему на основе возобновляемых источников энергии и низкоуглеродное будущее, сократить выбросы парниковых газов до 40 процентов к 2050 году: "Поддержка BP процесса, связанного с декарбонизацией, а также участие в реализации нашей “зеленой” повестки дня выводят наше долгосрочное и надежное партнерство в углеводородном секторе на новый уровень, прокладывая путь для нашего совместного вклада в достижение глобальных климатических целей”.

Региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гари Джонс сказал, что подготовка и сегодняшняя презентация документа является важным шагом вперед в сотрудничестве BP с правительством Азербайджана в поддержку усилий по энергетическому переходу страны: "С момента подписания меморандума в прошлом году мы серьезно работали и подготовили этот документ для Азербайджана, используя опыт низкоуглеродных технологий и бизнес-моделей, применяемых в группе BP. Мы очень рады, что уже идет работа над рядом компонентов этого документа".

Документ основан на Меморандуме о взаимопонимании, подписанном в феврале 2021 года между министерством энергетики и компанией BP в целях совместного изучения потенциальных возможностей развития возобновляемой энергетики в Азербайджане.

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Версия на английском языке Фотоbp presents decarbonization master plan to Azerbaijani government 
Версия на азербайджанском языке ФотоBP Azərbaycan hökumətinə dekarbonizasiya üzrə təkliflər sənədi təqdim edib

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