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Вновь перенесен первый полет вертолета на Марсе

Вновь перенесен первый полет вертолета на Марсе Первый полет вертолета Ingenuity над поверхностью Марса состоится не раньше 14 апреля
ИКТ
11 апреля 2021 г. 00:50
Вновь перенесен первый полет вертолета на Марсе

Первый полет вертолета Ingenuity над поверхностью Марса состоится не раньше 14 апреля.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба американского космического агентства NASA.

Изначально полет был назначен на 8 апреля, позднее его перенесли на 11 апреля.

"На основе данных с вертолета Ingenuity Mars, полученных поздно вечером в пятницу, NASA решило перенести первый испытательный полет на срок не ранее 14 апреля", - сказали в NASA, отметив, что аппарат исправен.

Ранее, 19 февраля, стало известно, что вместе с марсоходом Perseveranсe на Марс был доставлен небольшой вертолет, с помощью которого NASA планирует изучать планету с высоты нескольких метров.

Считается, что подобные дроны смогут проникать удаленно в марсианские пещеры, где возможно найти следы жизни.

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