Вновь перенесен первый полет вертолета на Марсе

Первый полет вертолета Ingenuity над поверхностью Марса состоится не раньше 14 апреля.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба американского космического агентства
Изначально полет был назначен на 8 апреля, позднее его перенесли на 11 апреля.
"На основе данных с вертолета Ingenuity Mars, полученных поздно вечером в пятницу, NASA решило перенести первый испытательный полет на срок не ранее 14 апреля", - сказали в NASA, отметив, что аппарат исправен.
Ранее, 19 февраля, стало известно, что вместе с марсоходом Perseveranсe на Марс был доставлен небольшой вертолет, с помощью которого NASA планирует изучать планету с высоты нескольких метров.
Считается, что подобные дроны смогут проникать удаленно в марсианские пещеры, где возможно найти следы жизни.