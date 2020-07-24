В WhatsApp появится новое обновление

Мессенджер WhatsApp наконец можно будет использовать на разных устройствах при сохранении одного аккаунта.
Как передает Report, об этом сообщает портал WABetaInfo.
По данным портала, эта функция пока находится в разработке. Когда она будет доступна пользователям, в приложении появится специальный раздел Linked Devices («Привязанные устройства»).
Там можно будет добавить до четырех новых устройств, также в разделе будут показаны все гаджеты под одной учетной записью.
Когда долгожданное обновление будет доступно юзерам, пока не говорится.