В Азербайджане пройдет Конференция электронной инфраструктуры для Восточного Партнерства

28-29 сентября в Баку пройдет 5-я Конференция электронной инфраструктуры для Восточного Партнерства "EaPEC 2022 -The 5th Eastern Partnership E-infrastructure Conference".

28-29 сентября в Баку пройдет 5-я Конференция электронной инфраструктуры для Восточного Партнерства "EaPEC 2022 -The 5th Eastern Partnership E-infrastructure Conference".

Об этом Report сообщили в Институте информационных технологий Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

В мероприятии ожидается участие до 25 экспертов и ученых из разных стран. Презентации будут посвящены темам "Открытая наука", "Облачные системы", "Кибербезопасность", "Электронное обучение", "Образование", "Е-здравоохранение и исследование Земли", "Цифровые гуманитарные науки и ИКТ-инновации".

Отметим, что на конференции "EaPEConnect", которая прошла 13-17 июня в Триесте (Италия), Азербайджан представлял вице-президент НАНА, академик Расим Алигулиев.