О нас

В Азербайджане пройдет Конференция электронной инфраструктуры для Восточного Партнерства

В Азербайджане пройдет Конференция электронной инфраструктуры для Восточного Партнерства 28-29 сентября в Баку пройдет 5-я Конференция электронной инфраструктуры для Восточного Партнерства "EaPEC 2022 -The 5th Eastern Partnership E-infrastructure Conference".
ИКТ
18 августа 2022 г. 13:55
В Азербайджане пройдет Конференция электронной инфраструктуры для Восточного Партнерства

28-29 сентября в Баку пройдет 5-я Конференция электронной инфраструктуры для Восточного Партнерства "EaPEC 2022 -The 5th Eastern Partnership E-infrastructure Conference".

Об этом Report сообщили в Институте информационных технологий Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

В мероприятии ожидается участие до 25 экспертов и ученых из разных стран. Презентации будут посвящены темам "Открытая наука", "Облачные системы", "Кибербезопасность", "Электронное обучение", "Образование", "Е-здравоохранение и исследование Земли", "Цифровые гуманитарные науки и ИКТ-инновации".

Отметим, что на конференции "EaPEConnect", которая прошла 13-17 июня в Триесте (Италия), Азербайджан представлял вице-президент НАНА, академик Расим Алигулиев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan to host another ICT event
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan gələn ay daha bir İKT tədbirinə ev sahibliyi edəcək

Экслюзивные новости

Посол Индонезии: Мы всегда поддерживаем Азербайджан на международной арене
Посол Индонезии: Мы всегда поддерживаем Азербайджан на международной арене
17 августа 2022 г. 11:43
Стала известна новая структура ЦИК
Стала известна новая структура ЦИК
16 августа 2022 г. 18:06
В Украине погиб азербайджанец-военнослужащий ВСУ
В Украине погиб азербайджанец-военнослужащий ВСУ
16 августа 2022 г. 16:30
Погибшим в Лачыне солдатам Азербайджанской армии присвоен статус шехида
Погибшим в Лачыне солдатам Азербайджанской армии присвоен статус шехида
15 августа 2022 г. 11:26
Заповедник Басгал
ФотоЗаповедник "Басгал"
15 августа 2022 г. 11:25
Рамиль Гулиев: Возможно, когда-нибудь я вернусь в Азербайджан
Рамиль Гулиев: Возможно, когда-нибудь я вернусь в Азербайджан
13 августа 2022 г. 14:14
Названа дата начала продаж школьной формы
Названа дата начала продаж школьной формы
12 августа 2022 г. 11:26
Проявление армянского вандализма в Шуше
ФотоПроявление армянского вандализма в Шуше
11 августа 2022 г. 17:05
Извержение в Баку грязевого вулкана - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоИзвержение в Баку грязевого вулкана - ФОТОРЕПОРТАЖ
11 августа 2022 г. 14:32
Халил Мутлу: Тяжелая атлетика в последнее время столкнулась со многими проблемами
ФотоХалил Мутлу: Тяжелая атлетика в последнее время столкнулась со многими проблемами
11 августа 2022 г. 11:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi