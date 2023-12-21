В работе соцсети "X" произошел масштабный сбой

Более 68 тыс. пользователей в США сообщили о нарушениях в работе социальной сети "X".

Более 68 тыс. пользователей в США сообщили о нарушениях в работе социальной сети "X".

Как передает Report, об этом cообщил портал Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

Согласно данным портала, 67% обративших внимание на неполадки отметили сбои в работе приложения, 26% столкнулись с трудностями с доступом к сайту, 7% ограничены в просмотре ленты сервиса микроблогов.

Неполадки в работе социальной сети также зафиксированы в Великобритании, Германии, Франции, Японии и других странах.