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В работе соцсети "X" произошел масштабный сбой

В работе соцсети "X" произошел масштабный сбой Более 68 тыс. пользователей в США сообщили о нарушениях в работе социальной сети "X".
ИКТ
21 декабря 2023 г. 10:11
В работе соцсети X произошел масштабный сбой

Более 68 тыс. пользователей в США сообщили о нарушениях в работе социальной сети "X".

Как передает Report, об этом cообщил портал Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

Согласно данным портала, 67% обративших внимание на неполадки отметили сбои в работе приложения, 26% столкнулись с трудностями с доступом к сайту, 7% ограничены в просмотре ленты сервиса микроблогов.

Неполадки в работе социальной сети также зафиксированы в Великобритании, Германии, Франции, Японии и других странах.

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Версия на азербайджанском языке “X” sosial şəbəkəsinin işində problem yaranıb
Версия на английском языке Social media platform X down for users globally - Downdetector

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