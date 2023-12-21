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США и Япония будут создавать военные дроны для поддержки боевого самолета нового типа

США и Япония будут создавать военные дроны для поддержки боевого самолета нового типа Министерства обороны США и Японии договорились о совместной разработке военных дронов нового поколения, которые будут действовать в составе единой тактической группы с пилотируемым боевым самолетом.
Другие страны
21 декабря 2023 г. 09:23
США и Япония будут создавать военные дроны для поддержки боевого самолета нового типа

Министерства обороны США и Японии договорились о совместной разработке военных дронов нового поколения, которые будут действовать в составе единой тактической группы с пилотируемым боевым самолетом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Sankei.

В середине 2024 года состоится первое заседание американо-японской группы по оборонному научно-техническому сотрудничеству. В рамках этой структуры будут координироваться разработки вооружений и военных систем, включая новые типы дронов. Эти разведывательные и ударные беспилотники предполагается создать, в частности, для поддержки операций боевого самолета шестого поколения, которые намерены совместно разработать Великобритания, Италия и Япония.

Дроны будут оснащены системами искусственного интеллекта, позволяющими им самостоятельно принимать решения в рамках общей задачи.

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