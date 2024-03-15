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В компании Bakcell назначен директор по коммуникациям

В компании Bakcell назначен директор по коммуникациям
ИКТ
15 марта 2024 г. 17:51
В компании Bakcell назначен директор по коммуникациям

Айсель Сулейманова назначена директором по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям компании Bakcell.

Об этом сообщили Report в компании.

До прихода в Bakcell Айсель Сулейманова работала директором по коммуникациям в "Азербайджанских авиалиниях" (AZAL), а также менеджером по маркетингу и коммуникациям в международной консалтинговой компании PwC Azerbaijan.

A.Сулейманова также является основателем и председателем комитета по маркетингу, коммуникациям и развитию бизнеса в AmCham Azerbaijan.

Напомним, что компания Bakcell является частью холдинга NEQSOL.

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Версия на азербайджанском языке “Bakcell”ə kommunikasiya direktoru təyin edilib

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