В компании Bakcell назначен директор по коммуникациям

Айсель Сулейманова назначена директором по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям компании Bakcell.

Об этом сообщили Report в компании.

До прихода в Bakcell Айсель Сулейманова работала директором по коммуникациям в "Азербайджанских авиалиниях" (AZAL), а также менеджером по маркетингу и коммуникациям в международной консалтинговой компании PwC Azerbaijan.

A.Сулейманова также является основателем и председателем комитета по маркетингу, коммуникациям и развитию бизнеса в AmCham Azerbaijan.

Напомним, что компания Bakcell является частью холдинга NEQSOL.