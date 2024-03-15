Спецоперация СГБ: задержаны граждане Пакистана, похитившие своего соотечественника

Служба госбезопасности Азербайджана (СГБ) задержала в Габале граждан Пакистана, похищавших своих соотечественников с целью наживы.

Служба госбезопасности Азербайджана (СГБ) задержала в Габале граждан Пакистана, похитивших своего соотечественника с целью наживы.

Как сообщили Report в СГБ, 32-летний Уллах Наим Хан Навваб и несколько других граждан Пакистана задержаны в рамках спецоперации по борьбе с транснациональной организованной преступностью и нелегальной миграцией.

Они были задержаны с поличным в арендованном доме в селе Вандам Габалинского района, где насильно удерживали своего соотечественника Шераза Мохаммада Афзала Мохаммада.

В СГБ отметили, что Уллах Наим Хан Навваб вместе с другими подельниками обманом завлек Афзала Мохаммада в Азербайджан, обещав ему визу в Канаду. Похищенного мужчину удерживали в указанном доме со связанными руками и ногами, и требовали крупную сумму денег у его родственников в Пакистане.

В результате оперативно-розыскных мероприятий похитители были задержаны на месте преступления, а Афзал Мохаммад освобожден.

В отношении похитителей возбуждено уголовное дело по статьям 144.2.3 и 144.2.6 (похищение человека в целях наживы группой лиц по предварительному сговору) УК АР, и избрана мера пресечения в виде ареста.