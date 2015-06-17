Узбекистан повышает тарифы на телефонную связь с Азербайджаном

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Начиная с 1 июля нынешнего года государственная акционерная компания "Узбектелеком" вводит на территории Узбекистана новые тарифы на универсальные телекоммуникационные услуги.

Как сообщает Report, новые тарифы были утверждены в министерстве по развитию коммуникаций и информационных технологий.

В частности, увеличивается размер ежемесячной платы за пользование в пределах города домашним телефоном – в случае повременной оплаты тариф повышается с 1,7 до 2,04 тысячи сумов. Стоимость же пользования телефоном в сельской местности увеличивается с 715 до 900 сумов.

Также "Узбектелеком" повысит тарифы на услуги международной телефонной связи в отношении некоторых стран СНГ. Теперь одна полная или неполная минута разговора со странами Кавказского региона, в том числе c Азербайджаном, обойдется в 625 сумов (0,25 долларов). Сейчас тариф равен 500 сумам (0,2 доллара).