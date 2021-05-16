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SpaceX запустила ракету-носитель с 54 спутниками

SpaceX запустила ракету-носитель с 54 спутниками Компания SpaceX осуществила в субботу запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 52 микроспутниками Starlink, а также двумя спутниками других компаний - Tyvak и Capella Space.
ИКТ
16 мая 2021 г. 05:52
SpaceX запустила ракету-носитель с 54 спутниками

Компания SpaceX осуществила в субботу запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 52 микроспутниками Starlink, а также двумя спутниками других компаний - Tyvak и Capella Space.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция велась на сайте SpaceX.

Старт с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида состоялся в 18:56 по времени Восточного побережья США (02:56 бакинское время, 16 мая). Предыдущий запуск SpaceX с партией спутников Starlink был осуществлен в конце прошлой недели.

Первая ступень ракеты-носителя ранее использовалась при семи запусках. SpaceX намерена в очередной раз вернуть ее на Землю. Ожидается, что через несколько минут после старта ступень в автоматическом режиме плавно опустится на плавучую платформу Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще люблю тебя") в Атлантическом океане. Эта технология позволяет компании удешевлять стоимость очередных запусков носителей.

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