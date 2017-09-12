При поддержке Nar дан старт интеллектуальным играм "Брэйн-ринг"

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Оператор Nar продолжает поддерживать проведение различных интеллектуальных игр и соревнований. Мобильный оператор, уже который год берущий на себя спонсорскую поддержку соревнований "Брэйн ринг", и в этом году стал главным спонсором этих знаменитых интеллектуальных игр.

Об этом сообщили Report в компании.

10 сентября стартовал очередной, 10-й сезон интеллектуальных игр "Брэйн-ринг". В соревнованиях принимают участие команды, представляющие различные регионы и высшие учебные заведения страны. Игры продлятся до конца декабря и будут транслироваться по воскресеньям в 21:30 в эфире телеканала АзТВ.

Команда, победившая в играх, будет награждена специально учрежденным "Кубком знаний". Обладатель трофея получит право побороться за титул чемпиона Азербайджана по "Брэйн-ринг 2017".

Это уже третий сезон игр, в котором "Брэйн-ринг" и Nar проводят онлайн-конкурс с целью повышения и без того высокого интереса телезрителей к соревнованиям. Так, зрители, которые первыми дадут правильные ответы на вопросы посредством страницы Nar в Twitter по ходу эфира, получают специальные подарки от мобильного оператора. Таким образом, наряду с возможностью следить за интеллектуальными играми, любители "Брэйн-ринг" имеют неплохие шансы получить подарки от Nar.

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Nar стал первым оператором в стране, предоставившим абонентам технологию 3G, а также широкий охват сети 4G. Благодаря обширной сети, состоящей более чем из 6 000 базовых станций и охватывающей 93% территории страны, Nar предоставляет высококачественные услуги более 2 миллионам абонентам.