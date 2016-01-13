​Президент Azercell встретился с победителями Студенческой стипендиальной программы

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Компания Azercell Telecom, реализующая разные социальные проекты для развития образования в стране, определила результаты Студенческой стипендиальной программы по 2015 году, которая претворяется в жизнь компанией для обучающихся в вузах с 2008 года.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, 12 января президент компании Azercell Вахид Мурсалиев встретился с победителями программы и представил им специальные сертификаты.

Вахид Мурсалиев отметил, что, в целом, более 1200 студентов из разных образовательных учреждений нашей страны обратились для участия в данной программе, которая охватывает университеты, расположенные как в Баку, так и в регионах: "В завершение процесса поэтапного выбора, начатого 1 октября, 24 студента были удостоены стипендии Azercell. Победившие в данной программе 24 студента будут получать ежемесячную стипендию в размере 200 манатов, выделенной Azercell до конца завершения учебы в университетах. Среди этих студентов имеются молодые люди, получающие образование в высших учебных заведениях Баку, а также различных регионов Азербайджана. Таким образом, наряду со студентами Бакинской высшей школы нефти, Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, Бакинского государственного университета, Университета Кавказ, Государственной академии управления, а также других учебных заведений, расположенных в Баку, удостоены стипендии также студенты государственных университетов Гянджи, Мингячевиря, Нахчывана и Лянкярана".

Отметим, что процесс отбора в данной программе состоял из нескольких этапов. На начальном этапе, подавшие заявку студенты должны были выполнить письменное задание, состоящее из упражнений по логике, а затем подготовить сочинение на английском на разные темы. На конечном этапе студенты прошли через персональное собеседование с работниками и специалистами, занимающими руководящие должности в компании Azercell. В итоге студенты, успешно прошедшие все этапы, были признаны победителями стипендиальной программы. Кроме стипендий, эти молодые люди также получат возможность расширять знания в области телекоммуникаций, участвовать в корпоративных мероприятиях и различных тренингах компании, и стажироваться в компании.