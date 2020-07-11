Представитель Азербайджана избран зампредом Совета Фонда улучшения качества службы ВПС

Представитель Азербайджана избран зампредом Совета Фонда улучшения качества службы ВПС

В связи с тем, что заседания Совета Фонда улучшения качества службы (Quality of Service Fund – QSF) Всемирного почтового союза (ВПС) не были проведены из-за пандемии COVID-19, некоторые вопросы повестки дня были рассмотрены посредством корреспонденции, и в завершение была проведена видеоконференция.

Как сообщает Report, Азербайджан на видеомероприятии представил сотрудник Министерства транспорта, связи и высоких технологий Насир Гамидов.

В ходе мероприятия были обсуждены новые проекты по улучшению качества международных почтовых услуг, подготовленные различными странами в рамках программы QSF и представленные ВПС.

Кроме того, были рассмотрены итоговые отчеты о выполненных в почтовой сети стран проектах QSF, обращения по поправкам в проекты, отчеты об оценке реализованных проектов и другие документы.

В завершение состоялись выборы на новый срок председателя и зампреда Совета Фонда улучшения качества службы ВПС. На пост председателя было выдвинуто два кандидата – США и Франция, а Азербайджан был единственным кандидатом на пост заместителя председателя. По результатам выборов представитель США Майкл Джордж был избран председателем, а представитель Азербайджана Насир Гамидов – заместителем председателя.

Отметим, что в состав Совета входят представители 11 стран (США, Азербайджана, Китая, Индии, Швейцарии, Франции, Чили, Египта, Туниса, Таиланда и России) из 5 географических регионов мира.