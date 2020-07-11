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Представитель Азербайджана избран зампредом Совета Фонда улучшения качества службы ВПС

Представитель Азербайджана избран зампредом Совета Фонда улучшения качества службы ВПС Представитель Азербайджана избран зампредом Совета Фонда улучшения качества службы ВПС
ИКТ
11 июля 2020 г. 16:14
Представитель Азербайджана избран зампредом Совета Фонда улучшения качества службы ВПС

В связи с тем, что заседания Совета Фонда улучшения качества службы (Quality of Service Fund – QSF) Всемирного почтового союза (ВПС) не были проведены из-за пандемии COVID-19, некоторые вопросы повестки дня были рассмотрены посредством корреспонденции, и в завершение была проведена видеоконференция.  

Как сообщает Report, Азербайджан на видеомероприятии представил сотрудник Министерства транспорта, связи и высоких технологий Насир Гамидов.

В ходе мероприятия были обсуждены новые проекты по улучшению качества международных почтовых услуг, подготовленные различными странами в рамках программы QSF и представленные ВПС.

Кроме того, были рассмотрены итоговые отчеты о выполненных в почтовой сети стран проектах QSF, обращения по поправкам в проекты, отчеты об оценке реализованных проектов и другие документы.

В завершение состоялись выборы на новый срок председателя и зампреда Совета Фонда улучшения качества службы ВПС. На пост председателя было выдвинуто два кандидата – США и Франция, а Азербайджан был единственным кандидатом на пост заместителя председателя. По результатам выборов представитель США Майкл Джордж был избран председателем, а представитель Азербайджана Насир Гамидов – заместителем председателя.

Отметим, что в состав Совета входят представители 11 стран (США, Азербайджана, Китая, Индии, Швейцарии, Франции, Чили, Египта, Туниса, Таиланда и России) из 5 географических регионов мира.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nümayəndəsi ÜPİ-nin Xidmət Keyfiyyəti Fondu Şurasının sədr müavini seçildi

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