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Поставки смартфонов в мире сократились на 16%

Поставки смартфонов в мире сократились на 16% Первую строчку по поставкам смартфонов заняла компания Huawei
ИКТ
21 августа 2020 г. 09:59
Поставки смартфонов в мире сократились на 16%

Во втором квартале текущего года наблюдается сокращение мировых поставок смартфонов на 16% за год.

Как передает Report, основной причиной снижения является негативное влияние пандемии на деятельность компаний.

Так, во втором квартале 2020 года компании отгрузили 278,4 млн смартфонов. Первую строчку по поставкам смартфонов заняла компания Huawei: 55,8 млн смартфонов, или 20% рынка. На втором месте расположился Samsung, который во втором квартале отгрузил 54,2 млн смартфонов (19,5% рынка).

В тройку лидирующих компаний вошёл Apple: 37,6 млн смартфонов, или 13,5% рынка.


 

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Версия на английском языке Worlwide smartphone shipments take a 16% knock

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