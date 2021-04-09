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Пользователи по всему миру отмечают сбои в работе Facebook и Instagram

Пользователи по всему миру отмечают сбои в работе Facebook и Instagram Пользователи из ряда стран мира в пятницу пожаловались на проблемы в работе социальной сети Facebook.
ИКТ
9 апреля 2021 г. 01:46
Пользователи по всему миру отмечают сбои в работе Facebook и Instagram

Пользователи из ряда стран мира в пятницу пожаловались на проблемы в работе социальной сети Facebook и Instagram.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

С неполадками столкнулись жители США, Канады, Чехии, Греции, Бразилии, Новой Зеландии и других государств.

Отметим, что со сбоями работает сервис Facebook Messenger.

Кроме того, 60% обратившихся с жалобами пользователей испытывали трудности с загрузкой новостной ленты и контента в Instagram, а 27% испытывали трудности с входом в аккаунты. Еще 11% заявивших о проблеме пользователей столкнулись со сбоями в работе веб-сайта.

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Версия на азербайджанском языке Feysbuk və İnstaqramda problem yaranıb

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