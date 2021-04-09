Пользователи по всему миру отмечают сбои в работе Facebook и Instagram

Пользователи из ряда стран мира в пятницу пожаловались на проблемы в работе социальной сети Facebook и Instagram.
С неполадками столкнулись жители США, Канады, Чехии, Греции, Бразилии, Новой Зеландии и других государств.
Отметим, что со сбоями работает сервис Facebook Messenger.
Кроме того, 60% обратившихся с жалобами пользователей испытывали трудности с загрузкой новостной ленты и контента в Instagram, а 27% испытывали трудности с входом в аккаунты. Еще 11% заявивших о проблеме пользователей столкнулись со сбоями в работе веб-сайта.