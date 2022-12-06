Файхтингер: На Международный конгресс астронавтики в Баку соберутся представители со всего мира

Очередной Международный конгресс астронавтики пройдет в Баку 2-6 октября следующего года.

Очередной Международный конгресс астронавтики пройдет в Баку 2-6 октября следующего года.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор Международной федерации астронавтики Кристиан Файхтингер заявил журналистам.

По его словам, на это заседание соберутся представители данной сферы со всего мира.

"В связи с этом, особенно примечательно, что тут собрались представители различных стран и у нас будет возможность проинформировать их о программе конгресса", заявил Файхтингер.

Он отметил, что это особое мероприятие не только для организации, но и для Азербайджана.

Исполнительный директор Международной федерации астронавтики также поблагодарил азербайджанскую сторону за организацию встречи с участием представителей аккредитованного в стране дипкорпуса.