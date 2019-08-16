Компания Trend Micro: Количество афер с криптовалютами выросло почти в 6 раз

В 2018 году основу кибератак составили банковские трояны. Их количество выросло вдвое и они нужны теперь не только для кражи информации.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете японской компании-разработчика программного обеспечения для кибербезопасности Trend Micro, посвященном обзору мобильных угроз в 2018 году.

В Trend Micro полагают, что в прошлом году в результате деятельности фальшивой мобильной рекламы пользователям был нанесен ущерб в размере 4,9 млрд долларов США. По подсчетам, общий объем рынка мобильной рекламы составил 75 млрд долларов, и преступники намеревались заполучить всю эту сумму.

Trend Micro Mobile App Reputation Service (MARS) в прошлом году выявил 112 965 уникальных мобильных вредоносных кодов, что по сравнению с 2017 годом меньше на 76%.

Согласно отчету, больше всего афер с участием мобильных телефонов приходятся на программы, связанные с криптовалютами. Количество этого вида атак, по сравнению с предыдущим годом, в 2018 году выросло в 5,5 раза и достигло 5 963 (ранее было 1 085).

Напомним, что некоторое время назад между Государственным агентством специальной связи и информационной безопасности Особой службы государственной охраны Азербайджана (ОГСО) и японской компанией Trend Micro было достигнуто соглашение, согласно которому информационную безопасность всех государственных структур будет обеспечивать эта компания.