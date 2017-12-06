Гуннар Панке: Мобильный трафик в сети Nar достиг 8 петабайт

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Общее количество базовых станций сети Nar в Азербайджане достигло 6 500. В настоящее время сеть компании охватывает 93% территории страны.

Как сообщает Report, об этом сказал новый генеральный исполнительный директор Nar Гуннар Панке.

По его словам, более 2 500 существующих базовых станций - типа 3G, около 1000 - 4G: "В этом году мы установили 300 новых базовых станций 3G и более 400 новых базовых станций 4G (LTE)".

Представитель Nar также сказал, что за последний год использование услуг передачи данных увеличилось на 58%: "Использование мобильных данных посредством мобильных телефонов достигло 8 петабайт".