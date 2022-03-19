Бразилия решила заблокировать Telegram

Судья Верховного суда Бразилии Александр де Мораес постановил заблокировать приложение Telegram по запросу полиции.
Как передает Report, об этом сообщила газета
"Игнорирование бразильского законодательства и неоднократное неисполнение многочисленных судебных решений, в том числе вынесенных Верховным судом, со стороны Telegram - компании, которая работает на территории Бразилии без назначения своего представителя, - абсолютно несовместимы с действующим конституционным порядком", - приводит слова судьи издание.
Судья обязал всех интернет-провайдеров заблокировать работу Telegram. За неисполнение решения суда им грозит штраф 100 тыс. реалов (20 тыс. долларов США).