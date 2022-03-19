Бразилия решила заблокировать Telegram

Судья Верховного суда Бразилии Александр де Мораес постановил заблокировать приложение Telegram по запросу полиции.

Судья Верховного суда Бразилии Александр де Мораес постановил заблокировать приложение Telegram по запросу полиции.

Как передает Report, об этом сообщила газета Folha de S.Paulo .

"Игнорирование бразильского законодательства и неоднократное неисполнение многочисленных судебных решений, в том числе вынесенных Верховным судом, со стороны Telegram - компании, которая работает на территории Бразилии без назначения своего представителя, - абсолютно несовместимы с действующим конституционным порядком", - приводит слова судьи издание.

Судья обязал всех интернет-провайдеров заблокировать работу Telegram. За неисполнение решения суда им грозит штраф 100 тыс. реалов (20 тыс. долларов США).