BNN: Азербайджан - региональный лидер по темпам развития цифровых технологий

Азербайджан стал одним из ведущих стран в регионе по темпам развития цифровых технологий.

Азербайджан стал ведущей страной региона по темпам развития цифровых технологий и инфраструктуры ИКТ.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованной BNN Breaking статье "Цифровая трансформация Азербайджана: роль ICIEC".

В публикации отмечается, что в последние годы правительство страны предприняло значительные шаги по развитию цифровых технологий и инфраструктуры ИКТ: "Программа цифровых преобразований в стране способна изменить экономический ландшафт и повысить глобальный статус страны в цифровом секторе".

По мнению автора, недавняя встреча министра цифрового развития и транспорта Рашад Набиев с делегацией, возглавляемой генеральным директором Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC) Уссамой Каисси стала еще одним шагом вперед в развитии сотрудничества между ICIEC и Азербайджаном.

"Это сотрудничество может внести потенциальный вклад в реализацию планов и сыграть уникальную роль в ускорении цифровой трансформации Азербайджана", - отмечается в статье.

Сосредоточив внимание на таких ключевых областях, как ИКТ и транспорт, партнерство позволит создать хорошо спланированную экономическую структуру с цифровыми технологиями, соответствующую амбициозным целям развития страны и поддерживающую благоприятные условия для ведения бизнеса.