О нас

BNN: Азербайджан - региональный лидер по темпам развития цифровых технологий

BNN: Азербайджан - региональный лидер по темпам развития цифровых технологий Азербайджан стал одним из ведущих стран в регионе по темпам развития цифровых технологий.
ИКТ
7 сентября 2023 г. 11:39
BNN: Азербайджан - региональный лидер по темпам развития цифровых технологий

Азербайджан стал ведущей страной региона по темпам развития цифровых технологий и инфраструктуры ИКТ.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованной BNN Breaking статье "Цифровая трансформация Азербайджана: роль ICIEC".

В публикации отмечается, что в последние годы правительство страны предприняло значительные шаги по развитию цифровых технологий и инфраструктуры ИКТ: "Программа цифровых преобразований в стране способна изменить экономический ландшафт и повысить глобальный статус страны в цифровом секторе".

По мнению автора, недавняя встреча министра цифрового развития и транспорта Рашад Набиев с делегацией, возглавляемой генеральным директором Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC) Уссамой Каисси стала еще одним шагом вперед в развитии сотрудничества между ICIEC и Азербайджаном.

"Это сотрудничество может внести потенциальный вклад в реализацию планов и сыграть уникальную роль в ускорении цифровой трансформации Азербайджана", - отмечается в статье.

Сосредоточив внимание на таких ключевых областях, как ИКТ и транспорт, партнерство позволит создать хорошо спланированную экономическую структуру с цифровыми технологиями, соответствующую амбициозным целям развития страны и поддерживающую благоприятные условия для ведения бизнеса.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке BNN: Azerbaijan - regional leader in terms of digital technologies development

Самое важное

Предотвращена очередная провокация незаконных армянских формирований на Агдамском направлении
Предотвращена очередная провокация незаконных армянских формирований на Агдамском направлении
7 сентября 2023 г. 12:20
В Баку состоялось заседание министров по управлению стихийными бедствиями и ЧС стран ОТГ
ФотоВ Баку состоялось заседание министров по управлению стихийными бедствиями и ЧС стран ОТГ
7 сентября 2023 г. 12:05
В Баку проходит международная конференция в сфере социальных услуг
ФотоВ Баку проходит международная конференция в сфере социальных услуг
7 сентября 2023 г. 10:47
Построенные Фондом Гейдара Алиева школы и детские сады начнут работу в новом учебном году
Построенные Фондом Гейдара Алиева школы и детские сады начнут работу в новом учебном году
7 сентября 2023 г. 10:01
Более 500 активистов иностранных НПО распространили обращение, разоблачающее фальшивую пропаганду Армении
Более 500 активистов иностранных НПО распространили обращение, разоблачающее фальшивую пропаганду Армении
7 сентября 2023 г. 09:10
Совершенствуется деятельность в области медицинского освидетельствования призванных на военную службу
Совершенствуется деятельность в области медицинского освидетельствования призванных на военную службу
6 сентября 2023 г. 20:33
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
6 сентября 2023 г. 19:30
СГБ: Распространение в соцсетях видеоматериалов о ВС Азербайджана влечет за собой серьезную правовую ответственность
СГБ: Распространение в соцсетях видеоматериалов о ВС Азербайджана влечет за собой серьезную правовую ответственность
6 сентября 2023 г. 15:34
Хикмет Гаджиев: Азербайджан готов подписать мир с Арменией и перевернуть страницу вражды
Хикмет Гаджиев: Азербайджан готов подписать мир с Арменией и перевернуть страницу вражды
6 сентября 2023 г. 13:07
В Азербайджане пройдет XV Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли
В Азербайджане пройдет XV Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли
6 сентября 2023 г. 10:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi